В Нахчыване обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

В Нахчыване обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» от сотрудников полиции в разное время поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Кенгерлинского и Джульфинского районов, передает 1news.az.

В связи с полученными данными на место происшествия были немедленно привлечены пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов необходимых мер безопасности был проведен осмотр территорий. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженные предметы являются: 1 единицей 120-мм артиллерийского снаряда, 3 неуправляемыми двигателями снарядов РПГ-7, 3 снарядами к 30-мм гранатомету АГС, 1 гильзой от пушки 2А42, 5 различными боеголовками, хвостовой частью минометного снаряда и 1 противотанковой миной типа ТМ-62.

Боеприпасы были изъяты пиротехниками и вывезены с территории для последующей утилизации.