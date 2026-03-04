В Нахчыване наказали TikTok-пользователей за видео, противоречащие нормам морали

В Нахчыване задержаны три человека за неэтичные публикации в TikTok.

Как передает 1news.az, по данным, полученным АПА, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Нахчыване, были выявлены и задержаны 29-летняя В.Махмудова, 23-летняя Л.Алиева и 29-летняя С.Гасанова, распространявшие в социальной сети TikTok контент, противоречащий нормам общественной морали и национально-духовным ценностям.

В ходе расследования было установлено, что на своих страницах в соцсетях они распространяли видеоматериалы, выражающие явное неуважение к обществу и не соответствующие морально-этическим нормам.

Собранные материалы были представлены в суд для дачи правовой оценки. Согласно соответствующим решениям, В.Махмудова и Л.Алиева приговорены к административному аресту сроком на 10 суток, а С.Гасанова оштрафована на 750 манатов.

Отметим, что полиция продолжает принимать меры по защите общественного порядка и норм морали на платформах социальных сетей. Распространению контента, противоречащего требованиям законодательства, дается правовая оценка, в отношении виновных лиц принимаются соответствующие меры.