Граждане Азербайджана, находившиеся в международном розыске, экстрадированы из России

В соответствии с положениями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года, ходатайство Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции граждан Азербайджана Мусаева Абдула и Гусейнова Рустама было удовлетворено Генеральной прокуратурой РФ.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По уголовному делу, находящемуся на предварительном расследовании в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, в отношении А.Мусаева, а по делу, расследуемому прокуратурой Пираллахинского района города Баку в отношении Р.Гусейнова, были установлены достаточные основания полагать, что они совершили преступления, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса АР. В связи с этим в отношении обоих лиц были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых и объявлен международный розыск.

Оба лица были доставлены в Азербайджан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.