ФИФА наказала шесть федераций за расистское поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет ФИФА назначил шести федерациям, включая аргентинскую, крупные денежные штрафы за дискриминационное и расистское поведение болельщиков в июньских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В числе других подвергшихся санкциям федераций — Албания, Чили, Колумбия, Сербия и Босния и Герцеговина.

Албанская федерация заплатит самый большой штраф за расизм — $200 тыс. за ряд нарушений в матче с Сербией 7 июня, а также сократит вместимость стадиона на 20% в игре с Латвией.

Аргентинскую ассоциацию оштрафовали почти на $150 тыс. за расизм в матче против Колумбии (и еще на $26 тыс. за другие нарушения), чилийцев — на $143 тыс. за игру с аргентинцами, колумбийцев — на $87 тыс. за встречу с Перу.

Футбольному союзу Сербии предстоит выплатить $62 тыс. за инциденты в матче против Андорры, а Босния и Герцеговина оштрафована на $26 тыс. после игры с Сан-Марино.

Штрафы за другие нарушения, назначенные ФИФА, оказались ниже. Например, за пиротехнику Аргентина заплатит $1,2 тыс.

Шестизначные штрафы показывают готовность ФИФА активнее бороться с расизмом и дискриминацией, к чему она призвала всех своих членов в прошлом году, отмечает AP.