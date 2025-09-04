 ФИФА наказала шесть федераций за расистское поведение болельщиков | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

ФИФА наказала шесть федераций за расистское поведение болельщиков

First News Media08:35 - Сегодня
ФИФА наказала шесть федераций за расистское поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет ФИФА назначил шести федерациям, включая аргентинскую, крупные денежные штрафы за дискриминационное и расистское поведение болельщиков в июньских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В числе других подвергшихся санкциям федераций — Албания, Чили, Колумбия, Сербия и Босния и Герцеговина.

Албанская федерация заплатит самый большой штраф за расизм — $200 тыс. за ряд нарушений в матче с Сербией 7 июня, а также сократит вместимость стадиона на 20% в игре с Латвией.

Аргентинскую ассоциацию оштрафовали почти на $150 тыс. за расизм в матче против Колумбии (и еще на $26 тыс. за другие нарушения), чилийцев — на $143 тыс. за игру с аргентинцами, колумбийцев — на $87 тыс. за встречу с Перу.

Футбольному союзу Сербии предстоит выплатить $62 тыс. за инциденты в матче против Андорры, а Босния и Герцеговина оштрафована на $26 тыс. после игры с Сан-Марино.

Штрафы за другие нарушения, назначенные ФИФА, оказались ниже. Например, за пиротехнику Аргентина заплатит $1,2 тыс.

Шестизначные штрафы показывают готовность ФИФА активнее бороться с расизмом и дискриминацией, к чему она призвала всех своих членов в прошлом году, отмечает AP.

Поделиться:
134

Актуально

Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Xроника

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО

Политика

Путин: Мы сегодня с президентом Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя ...

Общество

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Футбол

ФИФА наказала шесть федераций за расистское поведение болельщиков

«Карабах» представил свою заявку на матчи Лиги чемпионов

ЧМ-2026: матч Исландия - Азербайджан доверен нидерландским арбитрам

Назван главный претендент на победу в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сын Гурбана Гурбановa женится - ФOTO

Роналду забил 940-й гол в карьере

ЧМ-2026: матч Исландия - Азербайджан доверен нидерландским арбитрам

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Последние новости

В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом

Сегодня, 08:50

Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ

Сегодня, 08:45

ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников

Сегодня, 08:40

ФИФА наказала шесть федераций за расистское поведение болельщиков

Сегодня, 08:35

Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

Сегодня, 08:30

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:25

При сходе с рельсов известного фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек

Сегодня, 00:01

Макрон: Подготовка гарантий безопасности Украины завершена

03 / 09 / 2025, 23:40

Иранские депутаты призвали МИД отказаться от участия в ДНЯО

03 / 09 / 2025, 23:22

Фархад Мамедов ШОС-овское послевкусие…

03 / 09 / 2025, 23:00

В Билясуварском районе произошло тяжелое ДТП

03 / 09 / 2025, 22:40

Трамп: Парад в Пекине был бы для меня неподходящим местом

03 / 09 / 2025, 22:20

Азербайджанские предприниматели представляют свою продукцию на выставке WorldFood Istanbul 2025

03 / 09 / 2025, 22:03

Украина отклонила предложение Путина о встрече в Москве

03 / 09 / 2025, 21:40

Астероид размером с автобус подлетит к Земле и пропадет на 100 лет

03 / 09 / 2025, 21:20

Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с директором Национальной библиотеки Марокко - ФOTO

03 / 09 / 2025, 21:00

Трамп проведет телефонный разговор с Путиным

03 / 09 / 2025, 20:40

Азербайджан присоединился к инициированной Турцией Декларации министров «Попечительская семья»

03 / 09 / 2025, 20:20

В Карабахе состоится Форум сотрудничества НПО Азербайджана

03 / 09 / 2025, 20:00

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО

03 / 09 / 2025, 19:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05