Посол США в НАТО: Китай не способен сражаться с Америкой, потому что «украл технологии»
Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Китай не сможет противостоять Соединенным Штатам в военном конфликте, поскольку его оружейные технологии основаны на американских разработках.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Китай не может - не смог бы сражаться с Соединенными Штатами, даже если бы попытался. Знаете, мы - единственная мировая сверхдержава с самой большой и сильной экономикой», — подчеркнул дипломат.
