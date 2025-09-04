Посол США в НАТО: Китай не способен сражаться с Америкой, потому что «украл технологии»

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Китай не сможет противостоять Соединенным Штатам в военном конфликте, поскольку его оружейные технологии основаны на американских разработках.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Китай не может - не смог бы сражаться с Соединенными Штатами, даже если бы попытался. Знаете, мы - единственная мировая сверхдержава с самой большой и сильной экономикой», — подчеркнул дипломат.