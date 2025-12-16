Микаил Джаббаров обсудил с министром финансов Израиля вопросы экономического сотрудничества - ФОТО
В Баку состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром финансов Израиля, сопредседателем азербайджано-израильской комиссии Зеевом Элькиным.
Публикацией о встрече Микаил Джаббаров поделился в своем аккаунте в соцсети Х.
Стороны обсудили ключевые вопросы экономического сотрудничества.
«Мы также обменялись мнениями о продвижении совместной деятельности в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, цифровизации, инноваций и логистики, а также о сотрудничестве в приоритетных областях, определенных на 4-м заседании азербайджано-израильской совместной комиссии», - говорится в сообщении.
During the meeting with the delegation led by Zeev Elkin (@zeev_elkin), Minister at the Ministry of Finance of Israel and Co-Chairman of the #Azerbaijan–#Israel Joint Commission, we reviewed key issues on the #economic cooperation agenda.
We also exchanged views on promoting… pic.twitter.com/z5lGdHFr4d — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) December 16, 2025