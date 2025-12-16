Дорожная полиция усиливает меры по использованию техсредств для выявления водителей, не имеющих прав

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) усиливает контрольно-профилактические меры с использованием специальных технических средств для выявления случаев вождения транспортных средств лицами, не имеющими водительских прав.

В сообщении ГУГДП говорится, что управление транспортными средствами без водительских прав является причиной дорожно-транспортных происшествий с высокой степенью тяжести, что заслуживает особого внимания. Только за 11 месяцев текущего года было совершено 113 дорожно-транспортных происшествий этой категории, в результате которых 66 человек погибли и 84 человека получили ранения, подчеркивается в сообщении.

«Совершение указанного правонарушения несовершеннолетними лицами в большинстве случаев проистекает из безответственности родителей. К сожалению, иногда родители доверяют руль автомобиля своим несовершеннолетним детям, но забывают, что детская прихоть может оборвать их мечты», - констатирует управление.