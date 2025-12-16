Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 17 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако в ночь с 16 на 17 декабря в некоторых местах возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°С, днем 7-10°С. Атмосферное давление повысится с 771 до 775 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65–75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных районах возможен снег.

В некоторых восточных районах осадки могут быть ливневыми. Днем осадки постепенно прекратятся.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7–10°С тепла; в горах ночью 3–8°С мороза, в высокогорьях 10–14°С мороза, днем 0–5°С мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.