В Баку из квартиры похищено 12 тыс. манатов

В Баку задержан подозреваемый в краже 12 400 манатов из квартиры.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в Хатаинском районе столицы было совершено преступление, связанное с хищением, передает 1news.az.

Потерпевший обратился в полицию, заявив, что в разное время из его квартиры при неизвестных обстоятельствах было похищено 12 401 манат. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 34-го отдела полиции Хатаинского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 31-летний житель города Баку В.Мамедов.

По данному факту проводится расследование.