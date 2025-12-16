В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

Россия хочет не перемирия, которое даст Киеву передышку и возможность подготовиться к продолжению войны, а полноценного мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Москва относится к предложению Киева о рождественском перемирии.

«Сейчас речь идет о том, выходим ли мы на, как говорит президент Трамп, сделку или не выходим... Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать», - заявил представитель Кремля.

По его словам, позиция Москвы последовательна, прозрачна и хорошо известна как в США, так и на Украине.

«Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», - сказал Песков.

Источник: Интерфакс