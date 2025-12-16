 В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании

First News Media14:43 - Сегодня
В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании

Участие России в проекте TRIPP не обсуждается. Об этом сказал в беседе с журналистами вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

«Мы рады тому, что они готовы к обсуждению с нами. Хотите, чтобы я повторил 160 раз: никаких подобных обсуждений нет. Я не отвечаю на гипотетические вопросы», - добавил Рубинян.

Так армянский вице-спикер ответил на заявление директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаила Калугина о том, что Москва готова обсудить с Ереваном участие России в проекте TRIPP. В интервью РИА Новости Калугин напомнил, что российская компания «Южно-Кавказская железная дорога» – «дочка» ОАО «РЖД» – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении: «В регионе используется российская железнодорожная колея. «Дорога» пройдет, по большей части, через зону ответственности наших пограничников. Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись».

Между тем депутат от фракции «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян на сегодняшнем заседании парламента заявил, что новая железная дорога, которая будет построена на юге Армении в рамках проекта TRIPP, не будет на балансе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Но вопрос участия России в проекте может обсуждаться с согласия сторон, допустил депутат.

«Действующие в стране железнодорожные пути находятся на балансе ЮКЖД. 43 километра железной дороги в рамках «маршрута Трампа» будут принадлежать компании TRIPP (которую планируется создать в рамках проекта – ред.)», – сказал Ханданян.

По его словам, переговоры по проекту TRIPP ведутся между Арменией и США. Вопрос привлечения какой-либо другой стороны, будь то компания или страна, будет обсуждаться в будущем с согласия сторон, как указано в Вашингтонских договоренностях.

Источники: News.am, Sputnik Армения

Поделиться:
288

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

От редакции

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой ...

Общество

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Армения

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании

ГД: У Армении нет намерения стать членом НАТО

По делу о гибели военнослужащего ВС Армении есть арестованный

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян: Церковь превратили в политическую партию

Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК

Gallup: «Гражданский договор» удержал рейтинг, оппозиция провалилась

СМИ: В Ереване закроется офис карабахских сепаратистов

Последние новости

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Сегодня, 17:09

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

Сегодня, 16:50

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Сегодня, 16:45

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

Сегодня, 16:40

В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Сегодня, 16:37

Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

«Карабах» оштрафован за поведение болельщиков

Сегодня, 16:20

Эрдоган: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения

Сегодня, 16:12

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой потере - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 16:07

Эрдоган: Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море

Сегодня, 15:57

В Би-би-си заявили, что будут защищаться в суде по иску Трампа

Сегодня, 15:50

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

Сегодня, 15:40

IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах - ФОТО

Сегодня, 15:35

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО

Сегодня, 15:25

Синяки как манифест: учителя в Актау выступили против насилия

Сегодня, 15:15

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

Сегодня, 15:10

Студент четвертого курса скончался при трагических обстоятельствах

Сегодня, 15:05

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Сегодня, 15:00

Кто будет освобожден по амнистии?

Сегодня, 14:55

В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании

Сегодня, 14:43
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00