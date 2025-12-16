В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании

Участие России в проекте TRIPP не обсуждается. Об этом сказал в беседе с журналистами вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

«Мы рады тому, что они готовы к обсуждению с нами. Хотите, чтобы я повторил 160 раз: никаких подобных обсуждений нет. Я не отвечаю на гипотетические вопросы», - добавил Рубинян.

Так армянский вице-спикер ответил на заявление директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаила Калугина о том, что Москва готова обсудить с Ереваном участие России в проекте TRIPP. В интервью РИА Новости Калугин напомнил, что российская компания «Южно-Кавказская железная дорога» – «дочка» ОАО «РЖД» – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении: «В регионе используется российская железнодорожная колея. «Дорога» пройдет, по большей части, через зону ответственности наших пограничников. Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись».

Между тем депутат от фракции «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян на сегодняшнем заседании парламента заявил, что новая железная дорога, которая будет построена на юге Армении в рамках проекта TRIPP, не будет на балансе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Но вопрос участия России в проекте может обсуждаться с согласия сторон, допустил депутат.

«Действующие в стране железнодорожные пути находятся на балансе ЮКЖД. 43 километра железной дороги в рамках «маршрута Трампа» будут принадлежать компании TRIPP (которую планируется создать в рамках проекта – ред.)», – сказал Ханданян.

По его словам, переговоры по проекту TRIPP ведутся между Арменией и США. Вопрос привлечения какой-либо другой стороны, будь то компания или страна, будет обсуждаться в будущем с согласия сторон, как указано в Вашингтонских договоренностях.

Источники: News.am, Sputnik Армения