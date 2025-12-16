Кто будет освобожден по амнистии?

Стала известна категория лиц, которые в результате применения амнистии, за исключением осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, будут освобождены от наказания в виде лишения свободы на определённый срок независимо от продолжительности назначенного наказания.

Как передает АПА, это отражено в проекте решения парламента об объявлении амнистии по инициативе Президента Ильхама Алиева в связи с «Годом Конституции и Суверенитета», вынесенном на обсуждение сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, за исключением лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, независимо от продолжительности назначенного наказания, следующие осуждённые будут освобождены от лишения свободы на определённый срок:

- Лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведённой 19–20 сентября 2023 года, а также ближайшие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в этих операциях;

- Лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведённой 19–20 сентября 2023 года, а также лица, награждённые орденами и медалями Азербайджанской Республики за участие в этих операциях или за иные особые заслуги (за исключением лиц, лишённых орденов и медалей в порядке, установленном законодательством);

- Лица, которые до вступления в силу настоящего Решения, в том числе в период Отечественной войны, получили инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также ближайшие родственники погибших.

- Лица, получившие инвалидность в результате Ходжалинского геноцида, а также ближайшие родственники погибших или пропавших без вести;

- Лица, депортированные из Армении в 1948–1953 и 1987–1991 годах в результате политики этнических чисток, терроризма и геноцида;

- Лица, ставшие вынужденными переселенцами из своих родных земель в результате оккупации части территории Азербайджана Арменией в 1988–1993 годах;

- Лица, которым установлена инвалидность в связи с событиями 20 Января 1990 года, а также ближайшие родственники погибших.

- Лица, выполнявшие интернациональный долг в составе Вооружённых сил Азербайджанской Республики, а также бывшего СССР, либо участвовавшие в миротворческих операциях, а также ближайшие родственники лиц, погибших или пропавших без вести при выполнении этих обязанностей;

- Лица, участвовавшие в боях против фашизма в период Второй мировой войны, а также проходившие в тот период службу в Вооружённых силах бывшего СССР и в тылу и приравненные к ним в установленном законодательством порядке лица, близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в этих боях, а также лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР (за исключением лиц, лишённых орденов и медалей в порядке, установленном законодательством);

- лица, подвергшиеся политическим репрессиям в период бывшего СССР и впоследствии реабилитированные решениями компетентных органов, а также их близкие родственники;

- лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, находящиеся у них на иждивении (если иждивение установлено в порядке, предусмотренном законодательством).