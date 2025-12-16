 Кто будет освобожден по амнистии? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Кто будет освобожден по амнистии?

First News Media14:55 - Сегодня
Кто будет освобожден по амнистии?

Стала известна категория лиц, которые в результате применения амнистии, за исключением осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, будут освобождены от наказания в виде лишения свободы на определённый срок независимо от продолжительности назначенного наказания.

Как передает АПА, это отражено в проекте решения парламента об объявлении амнистии по инициативе Президента Ильхама Алиева в связи с «Годом Конституции и Суверенитета», вынесенном на обсуждение сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, за исключением лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, независимо от продолжительности назначенного наказания, следующие осуждённые будут освобождены от лишения свободы на определённый срок:

- Лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведённой 19–20 сентября 2023 года, а также ближайшие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в этих операциях;

- Лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведённой 19–20 сентября 2023 года, а также лица, награждённые орденами и медалями Азербайджанской Республики за участие в этих операциях или за иные особые заслуги (за исключением лиц, лишённых орденов и медалей в порядке, установленном законодательством);

- Лица, которые до вступления в силу настоящего Решения, в том числе в период Отечественной войны, получили инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также ближайшие родственники погибших.

- Лица, получившие инвалидность в результате Ходжалинского геноцида, а также ближайшие родственники погибших или пропавших без вести;

- Лица, депортированные из Армении в 1948–1953 и 1987–1991 годах в результате политики этнических чисток, терроризма и геноцида;

- Лица, ставшие вынужденными переселенцами из своих родных земель в результате оккупации части территории Азербайджана Арменией в 1988–1993 годах;

- Лица, которым установлена инвалидность в связи с событиями 20 Января 1990 года, а также ближайшие родственники погибших.

- Лица, выполнявшие интернациональный долг в составе Вооружённых сил Азербайджанской Республики, а также бывшего СССР, либо участвовавшие в миротворческих операциях, а также ближайшие родственники лиц, погибших или пропавших без вести при выполнении этих обязанностей;

- Лица, участвовавшие в боях против фашизма в период Второй мировой войны, а также проходившие в тот период службу в Вооружённых силах бывшего СССР и в тылу и приравненные к ним в установленном законодательством порядке лица, близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в этих боях, а также лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР (за исключением лиц, лишённых орденов и медалей в порядке, установленном законодательством);

- лица, подвергшиеся политическим репрессиям в период бывшего СССР и впоследствии реабилитированные решениями компетентных органов, а также их близкие родственники;

- лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, находящиеся у них на иждивении (если иждивение установлено в порядке, предусмотренном законодательством).

Поделиться:
382

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

От редакции

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой ...

Общество

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

Общество

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах - ФОТО

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Арестован начальник пункта Таможенного комитета

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Последние новости

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Сегодня, 17:09

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

Сегодня, 16:50

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Сегодня, 16:45

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

Сегодня, 16:40

В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Сегодня, 16:37

Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

«Карабах» оштрафован за поведение болельщиков

Сегодня, 16:20

Эрдоган: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения

Сегодня, 16:12

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой потере - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 16:07

Эрдоган: Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море

Сегодня, 15:57

В Би-би-си заявили, что будут защищаться в суде по иску Трампа

Сегодня, 15:50

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

Сегодня, 15:40

IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах - ФОТО

Сегодня, 15:35

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО

Сегодня, 15:25

Синяки как манифест: учителя в Актау выступили против насилия

Сегодня, 15:15

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

Сегодня, 15:10

Студент четвертого курса скончался при трагических обстоятельствах

Сегодня, 15:05

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Сегодня, 15:00

Кто будет освобожден по амнистии?

Сегодня, 14:55

В Армении ответили дипломату РФ: Участие России в проекте TRIPP не обсуждается и маршрут не будет на балансе российской компании

Сегодня, 14:43
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00