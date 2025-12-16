Делегация раввинов побывала в Азербайджане: «Нас очень тепло приняли»

Раввин Конгрегации Бнай Цедек в Потомаке Стюарт Вайнблатт возглавил делегацию раввинов, посетившей Азербайджан в рамках поездки, направленной на укрепление связей между республикой и Израилем, пишет издание Washington Jewish Week.

«Как председатель Сионистской раввинской коалиции, я подумал, что для нас будет интересно и полезно увидеть своими глазами страну с большинством мусульманского населения, которая имеет позитивные отношения с Израилем и гордится отсутствием антисемитизма», - сказал Вайнблатт.

Для многих из 13 раввинов, участвовавших в поездке, это был первый визит в Азербайджан. Делегация, в которую вошли раввин Ян Кауфман из Вашингтона и раввин Ури Тополоски из синагоги Кэхилат Пардес – Рок-Крик в Роквилле, провела переговоры с официальными лицами страны, чтобы подчеркнуть важность налаживания диалога между различными народами и группами.

«Это были напряженные несколько дней, которые мы провели там, заполненные одной встречей за другой», — сказал Вайнблатт, добавив, что вернулся в Соединенные Штаты, чувствуя себя гораздо более информированным.

В статье отмечается, что Азербайджан поддерживает прочные отношения с Израилем, являясь единственной страной с мусульманским большинством, которая делает это, несмотря на давление со стороны других мусульманских государств.

Делегация встретилась с помощником Президента Азербайджана – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым, чтобы обсудить стратегическое партнерство страны с Израилем. Он рассказал о сильной поддержке Израиля населением, отметив, что на конкурсе песни «Евровидение» Израиль получил максимальное количество голосов от азербайджанских зрителей и судей.

«Для нас эти встречи с высшими должностными лицами стали настоящим откровением, - сказал Вайнблатт. - Многие люди не знают о масштабе позитивных чувств и позитивных отношений, которые существуют. Наша поездка стала для нас возможностью увидеть и донести до других послание о том, что позитивные отношения с евреями и с Израилем возможны в мусульманской стране».

Делегация также посетила все три синагоги в Баку и провела время с членами местной еврейской общины, пишет издание, отмечая, что 25 000 евреев в Азербайджане составляют менее 0,2% от всего населения страны.

В рамках визита делегация присутствовала на ежедневных миньянах в синагоге, которую местные жители называют синагогой горских евреев. Они провели вечер пятницы в сефардской синагоге, а субботу — в ашкеназской еврейской синагоге, обе из которых расположены в одном здании.

«Мы чувствовали себя как дома; нас очень тепло приняли», — сказал Вайнблатт.

Группа также отправилась в Красную Слободу, редкий случай поселения за пределами Израиля, которое полностью состоит из еврейского населения. Многие их обеды были в кошерном ресторане, где, по словам Вайнблатта, превосходное обслуживание отражало гостеприимную атмосферу Азербайджана в целом, подытоживается в статье.