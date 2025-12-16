Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ
Глава «Национального совета» Джамиль Гасанлы вновь был вызван в Службу государственной безопасности (СГБ).
Как сообщает 1news.az, об этом сообщил сам Дж. Гасанлы.
Он написал, что ему неизвестна причина вызова.
Отметим, что в конце прошлого месяца Джамиль Гасанлы был задержан в аэропорту, когда собирался вылететь в Дубай. В тот же день он дал показания в СГБ по уголовному делу, связанному с Рамизом Мехтиевым.
