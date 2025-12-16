Джамиль Гасанлы вновь вызван в СГБ

Глава «Национального совета» Джамиль Гасанлы вновь был вызван в Службу государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил сам Дж. Гасанлы.

Он написал, что ему неизвестна причина вызова.

Отметим, что в конце прошлого месяца Джамиль Гасанлы был задержан в аэропорту, когда собирался вылететь в Дубай. В тот же день он дал показания в СГБ по уголовному делу, связанному с Рамизом Мехтиевым.

Читайте по теме:

Джамиля Гасанлы отпустили после дачи показаний в рамках дела Рамиза Мехтиева