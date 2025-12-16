 Ереван ответил Ирану и России по проекту TRIPP | 1news.az | Новости
Ереван ответил Ирану и России по проекту TRIPP

First News Media14:13 - Сегодня
Ереван ответил Ирану и России по проекту TRIPP

Армения учитывает все жизненные интересы своих соседей, но ориентируется в позиции Тегерана на МИД страны, ранее неоднократно заявлявший, что "маршрут Трампа" учитывает их интересы.

Об этом сегодня на брифинге в Национальном Собрании заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян, коснувшись реакции Ирана на TRIPP, передает Sputnik Армения.

Ранее советник верховного лидера Исламской революции по международным вопросам Али Акбар Велаяти на встрече с послом Армении в Иране Григором Акопяном заявил, что ""маршрут Трампа" якобы фактически идентичен проекту "Зангезурский коридор"", и Тегеран решительно выступает против этого.

"Исключено, что в Армении будет какой-либо проект, который будет противоречить суверенитету, территориальной целостности Армении и не будет находиться под полной юрисдикцией Армении. Во-вторых, мы учитываем все жизненно важные интересы наших соседей, и в случае с Ираном эти интересы в значительной степени совпадают с интересами Армении. Мы не думаем, что здесь есть о чем беспокоиться", — сказал Рубинян.

Он добавил, что в этом вопросе Армения постоянно на связи с иранскими партнерами.

Вице-спикер армянского парламента подчеркнул, что Армения основывается на позиции МИД Ирана, согласно которой проект учитывает красные линии Тегерана.

Что касается возможного участия или вовлечения российской стороны в проект TRIPP, о возможности которой ранее заявил представитель МИД РФ, Рубинян отметил, что никаких обсуждений по этому поводу нет.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Также главы МИД двух стран парафировали мирное соглашение.

