Шалва Папуашвили рассказал об условиях Грузии для нормализации отношений с Россией

Предпосылкой нормализации отношений между Грузией и Россией является признание Российской Федерацией территориальной целостности Грузии, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Так спикер ответил на заявление директора 4-го департамента стран СНГ МИД России России Михаила Калугина, который в интервью РИА Новости отметил, что «Россия серьёзно нацелена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что она не станет «разменной монетой» в играх против России».

«Мы уже заявляли, каково условие восстановления отношений между Грузией и Россией. Эти отношения могут быть восстановлены в том случае, если территориальная целостность Грузии будет признана Российской Федерацией. Российская Федерация и российские власти хорошо знают, каково условие нормализации отношений. Мы выступаем за нормализацию, и её предпосылкой является признание территориальной целостности Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.

Источник: грузинский Первый канал