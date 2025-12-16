 Отношения Баку и Астаны в год стратегического сближения | 1news.az | Новости
Политика

Отношения Баку и Астаны в год стратегического сближения

First News Media13:40 - Сегодня
Уходящий год был отмечен важными событиями в международной жизни Азербайджана, которые, несомненно, окажут влияние на формирование долгосрочных трендов региональной политики.

Одно из ключевых мест в этой повестке заняли события, определившие динамику отношений между Баку и Астаной.

По убеждению подавляющего числа наблюдателей азербайджано-казахстанские отношения в 2025 году развивались особенно динамично, отражая усиливающееся значение обоих государств в архитектуре Евразии и формирование нового стратегического пространства, связывающего Центральную Азию с Южным Кавказом.

Год оказался насыщенным взаимными визитами, расширением экономического сотрудничества, продвижением крупных логистических проектов и укреплением политической координации. На фоне растущего интереса ЕС и США к Срединному коридору, дальнейшей активизации китайской политики в Центральной Азии, усиления роли Турции обе страны стремились диверсифицировать свои внешние связи и усилить автономность регионального развития. Это придало двустороннему взаимодействию новый уровень глубины.

Ключевым политическим событием года стал государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан в ноябре 2025 года, в ходе которого стороны подтвердили стратегический характер отношений и подписали новые документы в сфере транспорта, цифровизации, промышленной кооперации и сельского хозяйства. Визит стал важным сигналом того, что сотрудничество двух государств переходит в стадию институционального укрепления. В течение года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Азербайджан для участия на саммитах Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди и Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Габале. Эти визиты стали не только жестом высокого политического доверия, но и символом расширения культурно-гуманитарного и стратегического взаимодействия. Параллельно активный диалог поддерживался на уровне правительств: министры иностранных дел, экономики, транспорта и энергетики проводили регулярные встречи, а координация позиций в рамках ОТГ, ОБСЕ, ООН и СВМДА укрепляла взаимопонимание по вопросам региональной стабильности.

Экономическая динамика стала одним из наиболее показательных аспектов двусторонних отношений. Если в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил около 533 млн долларов, что отражало значительный рост по сравнению с 2023 годом, то в 2025 году этот восходящий тренд продолжился с еще большей интенсивностью. Согласно статистическим данным за январь–сентябрь 2025 года объём взаимной торговли достиг около 568 млн долларов, что уже превышало уровень всего прошлого года. Исходя из темпов роста, которые в первые девять месяцев года превысили 6–7 % относительно аналогичного периода 2024-го, ожидается, что годовой показатель может превысить 700 млн долларов, что станет историческим максимумом.

Основные направления торговли включают поставки нефти, металлопроката, нефтехимии, зерновых грузов, строительных материалов и кабельной продукции, а также растущий поток транскаспийских контейнерных перевозок. Казахстан увеличил объёмы транспортировки своей нефти через территорию Азербайджана.

Так, прокачка через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан в 2025 году превысила 1,7 млн тонн, обеспечивая Астане устойчивый доступ к мировым рынкам.

Экономический рост сопровождался цифровизацией торговли и развитием единой логистической инфраструктуры. Внедрялись автоматизированные системы отслеживания грузов, унифицировались таможенные процедуры, синхронизировались тарифы, создавались интегрированные цифровые коридоры, сокращающие транзитное время и издержки. Значительная часть прироста товарооборота в 2025 году была связана именно с развитием транспортной и портовой инфраструктуры, прежде всего в рамках Срединного коридора.

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута стало центральным элементом сотрудничества в 2025 году. Азербайджан и Казахстан рассматривали его как основной инструмент обеспечения стратегической автономии и расширения экономических возможностей, а также как важный компонент тюркской интеграции. Расширялись мощности портов Актау, Курык и Алят, увеличивалось количество паромных рейсов, оптимизировалась тарифная политика железных дорог, ускорялось оформление транзитных грузов.

Срединный коридор превращается в структурообразующую ось евразийской логистики, связывая Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу в единую транспортную цепочку. Для Казахстана это означает диверсификацию экспортных маршрутов и снижение зависимости от северных направлений, для Азербайджана — укрепление статуса крупного транзитного и энергетического узла.

Политический контекст двусторонних отношений формировался на фоне укрепления Организации тюркских государств, где Азербайджан и Казахстан выступали в качестве ключевых интеграционных центров. ОТГ постепенно превращалась в платформу, способную формировать собственную политико-экономическую повестку в Евразии, включая развитие транспортной связанности, цифровых инноваций, энергетической кооперации и гуманитарного взаимодействия. Обе страны выстраивали многовекторную политику, сочетая сотрудничество с Турцией, ЕС, Китаем и Россией, что позволяло максимизировать выгоды и минимизировать внешние риски в условиях меняющейся мировой обстановки. Важным условием для дальнейшей регионализации межгосударственных отношений стало включение Азербайджана в качестве полноправного участия в формат консультативной встречи лидеров центрально-азиатских стран в Ташкенте, идея которого была активно поддержана Астаной.

По мере роста взаимной торговли, расширения логистических проектов, укрепления энергетического сотрудничества и углубления политического диалога Азербайджан и Казахстан в 2025 году окончательно превратились в взаимодополняющих стратегических партнёров. Их взаимодействие стало важным фактором формирования новой евразийской конфигурации, где Южный Кавказ и Центральная Азия выступают не периферийными территориями, а центральной осью региональной и глобальной связности. В этом контексте 2025 год стал подтверждением того, что азербайджано-казахстанское сотрудничество обладает значительным потенциалом, определяющим место двух государств в политике и экономике расширяющегося Евразийского пространства на многие годы вперед.

Ильгар Велизаде

