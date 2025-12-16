Косметология и стоматология - в числе лидеров по нарушениям лицензирования

Косметология, стоматология, рентгенология, аллергология, педиатрия и гастроэнтерология вошли в первую пятерку сфер, где была зафиксирована незаконная деятельность во время проверок частных медицинских учреждений в прошлом месяце.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения в ответ на запрос.

Отмечается, что в ноябре в ходе проверок частных медицинских учреждений было выявлено в общей сложности 23 нарушения.

Согласно информации:

В сфере стоматологии выявлены два факта отсутствия сертификата, два факта отсутствия лицензии и один факт несоздания условий для проведения проверки.

В сфере косметологии зафиксированы один факт отсутствия сертификата, три факта отсутствия лицензии и один факт деятельности, выходящей за рамки лицензии.

Кроме того, в рентгенологии выявлен один факт деятельности вне рамок лицензии и один факт отсутствия сертификата; в аллергологии — один факт деятельности вне рамок лицензии и один факт отсутствия сертификата.

«В педиатрии и травматологии в каждой из сфер выявлено по одному факту деятельности вне рамок лицензии и по одному факту отсутствия сертификата. Наряду с этим, в эндокринологии зафиксирован один факт деятельности вне рамок лицензии и один факт отсутствия сертификата. В гастроэнтерологии зафиксированы два факта деятельности вне рамок лицензии, а в кардиологии, оториноларингологии и физиотерапии - по одному факту деятельности вне рамок лицензии в каждой».

Сообщается, что по выявленным фактам составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках и направлены для исполнения по назначению.