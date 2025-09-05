 «Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

First News Media13:20 - Сегодня
«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Еврокомиссия (ЕК) намерена навсегда запретить странам ЕС покупать у РФ энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов.

Об этом заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС.

"Задача Еврокомиссии предельно ясна - страны ЕС должны прекратить импорт [российских энергоресурсов] как можно раньше. И даже потом, когда будет мир, по моему мнению, мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это навсегда, - сказал еврокомиссар. - Как только это решение будет принято, Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа".

По мнению Йоргенсена, Европе необходимо "срочно найти решение" проблемы зависимости от российских энергоресурсов. "Несколько месяцев назад я внес предложение о полном запрете для стран ЕС покупать российский газ (в любых формах, включая СПГ - прим. ТАСС), оно все еще находится на рассмотрении Европарламента и государств ЕС", - сказал он.

Как отметил еврокомиссар по энергетике, из США относительно российских энергоресурсов в Европе слышен "только один вид сигналов". "Это то, что они также поддерживают, чтобы мы это прекратили", - пояснил он.

Источник: ТАСС

Поделиться:
174

Актуально

Политика

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Общество

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб ...

Политика

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

В мире

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

В Кремле допустили новые переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Илона Маска не было на ужине Трампа в Белом доме с главами американских технологических компаний

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Зеленский анонсировал удары вглубь России

В центре Берлина подожгли флаг Израиля

Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России

Последние новости

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:45

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Сегодня, 14:35

Проведен мониторинг массовой фишинговой атаки на пользователей Telegram в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:28

Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Сегодня, 14:15

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника архитектуры в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Сегодня, 14:00

В Кремле допустили новые переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

Сегодня, 13:50

Армяне Карабаха снова выбирают войну

Сегодня, 13:25

«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Сегодня, 13:20

В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:15

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Сегодня, 13:00

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

Сегодня, 12:52

Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Сегодня, 12:35

Генеральный секретарь Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:25

Свыше 6 тысяч граждан и 95 сотрудников 47 госучреждений стали мишенью хакеров в первом полугодии

Сегодня, 12:20

В Баку автомобиль сбил пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

Сегодня, 12:00

В некоторых районах Азербайджана прошли дожди с грозами

Сегодня, 11:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05