«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Еврокомиссия (ЕК) намерена навсегда запретить странам ЕС покупать у РФ энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов.

Об этом заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС.

"Задача Еврокомиссии предельно ясна - страны ЕС должны прекратить импорт [российских энергоресурсов] как можно раньше. И даже потом, когда будет мир, по моему мнению, мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это навсегда, - сказал еврокомиссар. - Как только это решение будет принято, Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа".

По мнению Йоргенсена, Европе необходимо "срочно найти решение" проблемы зависимости от российских энергоресурсов. "Несколько месяцев назад я внес предложение о полном запрете для стран ЕС покупать российский газ (в любых формах, включая СПГ - прим. ТАСС), оно все еще находится на рассмотрении Европарламента и государств ЕС", - сказал он.

Как отметил еврокомиссар по энергетике, из США относительно российских энергоресурсов в Европе слышен "только один вид сигналов". "Это то, что они также поддерживают, чтобы мы это прекратили", - пояснил он.

Источник: ТАСС