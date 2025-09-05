Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал совместное фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанное на полях саммита ШОС в Китае, выразив мнение, что США потеряли РФ и Индию.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!" - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Он пожелал России, Индии и Китаю "долгого и счастливого" совместного будущего.​​​​​​