Путин обещает Зеленскому стопроцентную безопасность в Москве

First News Media19:35 - Сегодня
Путин обещает Зеленскому стопроцентную безопасность в Москве

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) пообещал обеспечить условия для работы и безопасность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для переговоров в Москве.

Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%», — сказал он.

