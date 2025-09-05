Путин заявил, что готов к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва - это лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне.

"Если реально кто-то хочет с нами встреться - мы готовы. Самое лучшее место этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.

Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.

"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с украинской стороной - ред.), но, смысла большого не вижу", - сказал Путин.

По его словам, договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно.

"Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля", - сказал Путин.

Источник: РИА Новости