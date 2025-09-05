Президент Грузии помиловал оппозиционных лидеров

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал лидеров оппозиционной партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые отбывали сроки за неявку на заседание спорной парламентской комиссии.

«Я принял решение о помиловании двух осужденных – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность в соответствии с законом», – заявил Кавелашвили, передают грузинские СМИ.

Он объяснил решение желанием «не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности» на предстоящих 4 октября муниципальных выборах. При этом Кавелашвили подчеркнул, что сами оппозиционеры не обращались к нему с прошением о помиловании.

Созданная вокруг «Лело» коалиция «Сильная Грузия» будет участвовать в выборах, отказавшись поддержать бойкот вместе с другими крупными оппозиционными партиями.

В июне суд приговорил Хазарадзе и Джапаридзе к восьми месяцам тюрьмы.