 Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

First News Media23:20 - 05 / 09 / 2025
Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

Глава Национального экономического совета США Кевин Хассет заявил о разочаровании американской администрации решением Индии сохранить импорт российской нефти.

Об этом сообщает The Independent.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман подтвердила, что Нью-Дели продолжит закупки, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа отказаться от сотрудничества с Москвой. По её словам, страна принимает решения, исходя из экономических интересов и необходимости контролировать расходы на энергоресурсы.

Поделиться:
237

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

Экономика

Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших ...

Политика

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Мнение

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской ...

В мире

Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

Трамп изменит законодательство для продажи тяжелых ударных БПЛА

Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В центре Берлина подожгли флаг Израиля

Зеленский анонсировал удары вглубь России

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России

Последние новости

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:40

AZAL с завтрашнего дня возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тегеран–Баку

Сегодня, 00:00

Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

05 / 09 / 2025, 23:20

В Агджабеди 18-летний парень убил 16-летнюю сестру

05 / 09 / 2025, 23:00

Хилал Байдаров с мамой и команда фильма «Boşluğa xütbə» на Венецианском кинофестивале - ФОТО

05 / 09 / 2025, 22:40

Трамп изменит законодательство для продажи тяжелых ударных БПЛА

05 / 09 / 2025, 22:22

В Италии прошла Неделя культуры Азербайджана - ФОТО

05 / 09 / 2025, 22:00

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

05 / 09 / 2025, 21:40

Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

05 / 09 / 2025, 21:20

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

05 / 09 / 2025, 21:00

Хакан Сабанджи назвал причину расставания с Ханде Эрчел – ВИДЕО

05 / 09 / 2025, 20:40

Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

05 / 09 / 2025, 20:20

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

05 / 09 / 2025, 20:05

В Будапеште состоялся Азербайджано-венгерский бизнес-форум

05 / 09 / 2025, 19:50

Путин обещает Зеленскому стопроцентную безопасность в Москве

05 / 09 / 2025, 19:35

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

05 / 09 / 2025, 19:20

АПБА: Начато расследование массового отравления, произошедшего в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

05 / 09 / 2025, 19:15

Азербайджанская культура представлена на Orientalys Festival в Монреале - ФОТО

05 / 09 / 2025, 18:50

ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

05 / 09 / 2025, 18:35

PASHA Holding стал платиновым спонсором финала 49-го Международного студенческого чемпионата по программированию в Баку

05 / 09 / 2025, 18:19
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05