Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

Глава Национального экономического совета США Кевин Хассет заявил о разочаровании американской администрации решением Индии сохранить импорт российской нефти.

Об этом сообщает The Independent.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман подтвердила, что Нью-Дели продолжит закупки, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа отказаться от сотрудничества с Москвой. По её словам, страна принимает решения, исходя из экономических интересов и необходимости контролировать расходы на энергоресурсы.