 Армяне Карабаха снова выбирают войну
Армяне Карабаха снова выбирают войну

Себа Агаева13:25 - Сегодня
Бывшие армянские жители Карабахского региона Азербайджана массово выезжают в Россию и вступают в добровольческие отряды для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает издание «Грапарак». По его данным, набор осуществляется, в частности, в Арбате, где контрактникам предлагается сравнительно высокая зарплата. Кроме того, участникам боевых действий и членам их семей предоставляется возможность получения российского гражданства в ускоренном порядке.

На первый взгляд этот процесс может казаться частной инициативой отдельных лиц. Однако издание отмечает, что речь идет о системной тенденции и подчеркивает: ни один государственный орган Армении не ведет полноценного учета того, сколько бывших жителей Карабаха уже покинуло страну, а их число может исчисляться тысячами.

В целом, это отражает историческую преемственность поведения армян Карабаха: десятилетиями они использовали оружие как инструмент выживания и политического давления, а сегодня повторяют ту же модель - массово отправляясь в Россию и вступая в добровольческие отряды для войны против Украины.

Армяне Карабаха показали свою истинную сущность еще тогда, когда оккупировали азербайджанские территории, разрушали города и села, проводили этнические чистки и создавали гуманитарные катастрофы для мирного населения. Они десятилетиями жили не трудом и созиданием, а войной и оккупацией чужих земель.

Сегодня они вновь повторяют тот же сценарий: добровольно отправляются на чужую войну против Украины, используя оружие как основной инструмент своей деятельности. Это говорит о том, что вооруженный конфликт стал для многих из них образом жизни, привычкой, а не исключением.

Эта историческая преемственность также разрушает иллюзию «мирных жителей арцаха». Те, кто в международных кругах позиционировался как жертвы конфликта, на деле демонстрируют готовность снова брать в руки оружие, повторяя паттерны поведения, которые десятилетиями дестабилизировали Южный Кавказ.

Те, кто в течение десятилетий изображал себя «жертвами», на деле оказываются профессиональными участниками чужих войн.

Массовое участие армян Карабаха в российских добровольческих формированиях - это не просто поиск заработка. Контрактники получают высокую зарплату и ускоренное оформление гражданства, что делает их участие в боевых действиях выгодным с точки зрения финансовой и социальной мотивации.

Это обстоятельство разоблачает всю лицемерную пропаганду Армении. Международное сообщество видит, как люди, позиционируемые как «страдающие», превращаются в боевую силу, используемую Кремлем для достижения геополитических целей.

В этом контексте становится очевидной и иллюзорность западных представлений о «жертвах Арцаха». Европейские чиновники и структуры часто подхватывают тему «страданий многострадальных», состязаясь в том, кто лучше обеспечит их «защиту». На деле же эти действия не помогают людям адаптироваться к мирной жизни и интегрироваться в общество.

Для Европы и США участие армян Карабаха в военных действиях против Украины должно стать тревожным сигналом. Люди, которых западные структуры продолжают представлять как «жертв конфликта», сегодня превращаются в ресурс российской военной машины.

Россия, которая десятилетиями позиционировала себя как «защитник армян Карабаха», теперь использует этих же людей в качестве наёмников в собственной военной кампании в Украине. Под прикрытием высоких зарплат и ускоренного оформления гражданства на бывших жителей Карабаха Москва превращает их в инструмент своих геополитических интересов. Те, кого Москва раньше представляла как «страдающих» и «подопечных», фактически становятся расходным материалом в чужой войне, демонстрируя циничную эксплуатацию доверия и исторических связей.

