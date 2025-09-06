Брату посла Армении в США предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия

Брату посла Армении в США Мкртычу Мкртчяну предъявлено обвинение. Об этом Sputnik Армения сообщил источник.

Мкртчян был задержан после инцидента с автомобилем в Паракаре, произошедшего 3 сентября. По данным следствия, сотрудники полиции остановили машину для проверки, в этот момент один из пассажиров вышел из салона и попытался скрыться, выбросив по дороге пистолет и сверток с порошкообразным веществом. Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции.

В Следственном комитете Армении сообщили Sputnik Армения, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 335, часть 1 УК Армении — "Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и иных материалов или устройств".

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, залога и подписки о невыезде.

Отметим, что брат задержанного Нарек Мкртчян был назначен послом в США в конце августа. До этого он занимал пост министра труда и социальных вопросов Армении.