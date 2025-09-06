 Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

First News Media17:30 - Сегодня
Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира.

Такое мнение было озвучено в эфиопской столице Аддис-Абебе на организованном Председательством Азербайджана на СОР29 и Бакинским центром действий по климату и миру «Форуме уязвимых к изменению климата стран» в рамках Африканской климатической недели (АКН) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Выступая с речью на мероприятии, министр планирования и развития Эфиопии Фитсум Ассефа выразила благодарность Азербайджану за постоянное внимание к африканским странам, страдающим от изменения климата и конфликтов, подчеркнула важность «Бакинского призыва к действиям по борьбе с изменением климата ради мира», принятого на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) в Баку в прошлом году.

Выступившие далее специальный представитель Генерального секретаря ООН по Африке Парфе Онанга-Аньянга и специальный представитель правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро отметили, что Бакинский центр действий по климату и миру, созданный в прошлом году по инициативе Азербайджана, за короткий период превратился в одну из важнейших мировых платформ в области международного сотрудничества и климатической деятельности.

Председательствовавший на мероприятии посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Эльшад Искендеров выразил благодарность за высокую оценку деятельности Председательства СОР29 в области связи климата и мира, сказал, что Бакинский центр поддерживают более 30 стран, а также ряд многосторонних структур и более 300 международных неправительственных организаций. Спикер отметил, что деятельность центра охватывает различные направления, связанные с вызовами, с которыми сталкиваются около 20 наиболее уязвимых стран, страдающих от изменения климата и конфликтов. Он подчеркнул, что при поддержке центра в трех странах уже начата конкретная деятельность по решению этих проблем, реализуются пилотные проекты, предусматривающие международную поддержку и финансовое партнерство.

Официальные лица государства Чада, Ирака и Гвинеи-Бисау, представившие пилотные проекты, разработанные при поддержке Бакинского центра, высоко оценили опыт и экспертную поддержку, оказанную Председательством COP29.

Выступившие затем на панельных дискуссиях форума официальные лица африканских стран, а также представители Зеленого климатического фонда, Международной организации по миграции, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программы развития ООН (ПРООН), Африканского банка развития (AfDB), Адаптационного фонда и других международных организаций выразили поддержку вышеуказанному направлению деятельности и внесли конкретные предложения по сотрудничеству в сферах дефицита воды, деградации земель, продовольственной безопасности и предотвращения миграции, связанной с изменением климата.

В заключение форума была достигнута договоренность о представлении результатов деятельности, проведенной на Диалоге высокого уровня Бакинского центра действий по климату и миру в рамках COP30.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
220

Актуально

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Общество

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО ...

Общество

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических ...

Политика

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Оверчук: Мы очень хорошо понимаем друг друга с Азербайджаном

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Пакистан заблокировал заявку Армении на вступление в ШОС

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Президент Азербайджана: Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора

Посол Пакистана выразил поддержку Азербайджану

Последние новости

Азербайджанские боксеры завоевали две медали в Казахстане

Сегодня, 20:00

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским

Сегодня, 19:38

Антитурецкие высказывания уберут из сирийских учебников

Сегодня, 19:15

Великолепная презентация азербайджанского кино на Венецианском кинофестивале - ФОТО

Сегодня, 18:40

Хорватия и Словения заключили военный союз

Сегодня, 18:17

Пожар произошел в бывшем телевизионном центре «Би-би-си»

Сегодня, 17:52

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Сегодня, 17:30

В России разработана вакцина от рака

Сегодня, 17:00

В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

Сегодня, 16:15

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

Сегодня, 15:58

Лейла Алиева побывала в Шамахе - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Сегодня, 15:29

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

Сегодня, 15:00

МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Беларуси

Сегодня, 14:36

Брату посла Армении в США предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия

Сегодня, 14:00

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:45

Переименование Пентагона грозит обойтись США в миллиарды

Сегодня, 13:30

Первую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Сегодня, 13:15

В Турции отпустили задержанных из-за поцелуя в мечети россиян - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:57
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05