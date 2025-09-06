Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира.

Такое мнение было озвучено в эфиопской столице Аддис-Абебе на организованном Председательством Азербайджана на СОР29 и Бакинским центром действий по климату и миру «Форуме уязвимых к изменению климата стран» в рамках Африканской климатической недели (АКН) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Выступая с речью на мероприятии, министр планирования и развития Эфиопии Фитсум Ассефа выразила благодарность Азербайджану за постоянное внимание к африканским странам, страдающим от изменения климата и конфликтов, подчеркнула важность «Бакинского призыва к действиям по борьбе с изменением климата ради мира», принятого на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) в Баку в прошлом году.

Выступившие далее специальный представитель Генерального секретаря ООН по Африке Парфе Онанга-Аньянга и специальный представитель правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро отметили, что Бакинский центр действий по климату и миру, созданный в прошлом году по инициативе Азербайджана, за короткий период превратился в одну из важнейших мировых платформ в области международного сотрудничества и климатической деятельности.

Председательствовавший на мероприятии посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Эльшад Искендеров выразил благодарность за высокую оценку деятельности Председательства СОР29 в области связи климата и мира, сказал, что Бакинский центр поддерживают более 30 стран, а также ряд многосторонних структур и более 300 международных неправительственных организаций. Спикер отметил, что деятельность центра охватывает различные направления, связанные с вызовами, с которыми сталкиваются около 20 наиболее уязвимых стран, страдающих от изменения климата и конфликтов. Он подчеркнул, что при поддержке центра в трех странах уже начата конкретная деятельность по решению этих проблем, реализуются пилотные проекты, предусматривающие международную поддержку и финансовое партнерство.

Официальные лица государства Чада, Ирака и Гвинеи-Бисау, представившие пилотные проекты, разработанные при поддержке Бакинского центра, высоко оценили опыт и экспертную поддержку, оказанную Председательством COP29.

Выступившие затем на панельных дискуссиях форума официальные лица африканских стран, а также представители Зеленого климатического фонда, Международной организации по миграции, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программы развития ООН (ПРООН), Африканского банка развития (AfDB), Адаптационного фонда и других международных организаций выразили поддержку вышеуказанному направлению деятельности и внесли конкретные предложения по сотрудничеству в сферах дефицита воды, деградации земель, продовольственной безопасности и предотвращения миграции, связанной с изменением климата.

В заключение форума была достигнута договоренность о представлении результатов деятельности, проведенной на Диалоге высокого уровня Бакинского центра действий по климату и миру в рамках COP30.

