Антитурецкие высказывания уберут из сирийских учебников

Турция планирует открыть две школы в сирийских Дамаске и Алеппо, ожидается, что из сирийских школьных учебников пропадут антитурецкие высказывания.

Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

"В первую очередь чиновники Турции и Сирии устранят антитурецкие негативные высказывания в сирийских школьных учебниках, оставшиеся со времен (экс-президента Сирии Башара — ред.) Асада. Особое внимание будет уделено учебникам истории и географии, будет разработана новая школьная программа", — говорится в сообщении со ссылкой на источники.

Отмечается, что турецкие педагоги будут задействованы в обучении сирийских детей, вернувшихся на родину из Турции и слабо владеющих арабским языком. Для них будут созданы новые учебные центры в первую очередь в тех регионах, где наблюдается высокий процент вернувшихся недавно детей.

"Планируется открытие двух турецких школ в Алеппо и Дамаске. Сирийских преподавателей подготовят как в Турции, так и в Сирии. Министр образования Юсуф Текин в ходе последнего визита в Дамаск определил дорожную карту данного проекта", — сообщил канал.