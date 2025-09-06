 «Фенербахче» достиг предварительной договорённости с Зиданом — Sabah | 1news.az | Новости
«Фенербахче» достиг предварительной договорённости с Зиданом — Sabah

First News Media20:15 - Сегодня
«Фенербахче» достиг предварительной договорённости с Зиданом — Sabah

«Фенербахче» заключил предварительное соглашение с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

Об этом сообщает Sabah Spor на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, французский специалист прибудет в Турцию после завершения переговоров о заработной плате и деталях контракта.

Последним тренером «Фенербахче» являлся Жозе Моуринью, который был уволен в конце августа.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.

Источник: Чемпионат

