Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

Сегодня проходит восемь лет со дня кончины всемирно известного ученого-азербайджанца, основоположника теории нечетких множеств и нечеткой логики, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде.

Лютфи Рагим оглу Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Начальное образование получил в школе номер 16, в 10 лет переехал вместе с семьей в Южный Азербайджан и в 1930-х годах продолжил учебу в Тегеране. В 1944 году успешно окончил Тегеранский университет по специальности «электрическая инженерия». В 1944-1959 годах Лютфи Заде получил в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете США ученые степени магистра и доктора, в 1959 году пожизненно был избран профессором Университета Беркли в штате Калифорния, а с 1963 года руководил кафедрой электрической инженерии и компьютерных наук этого высшего учебного заведения и возглавлял Инициативу Беркли по теории мягких вычислений. Он был ведущим экспертом НАСА и НАТО. Также руководил Институтом информационных технологий İnstitute Zadeh-ZİFT в Беркли, где он жил. Лютфи Заде - второй ученый в мире после немца Макса Планка, при жизни которого был создан Научный центр, названный в честь него и его теории.

Всемирную известность и славу азербайджанскому ученому принесла теория нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория придала новое выражение понятию двойных множеств - нечеткие множества, и позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Ему посвящены книги «Корифей современной науки», «Мир не может существовать без гениев», снят документальный фильм «Далекий и близкий Лютфи Заде», созданы ассоциация «Наследие Заде и искусственный интеллект» и Международная академия современных наук имени Лютфи Заде.

Его известные разработки - теория пространства состояний и теория управления и наблюдения за динамическими системами - составляют основу современной науки управления. Национальный центр космических исследований США (НАСА) исследует, проектирует и применяет системы управления на основе этих теорий. В настоящее время такие авторитетные японские компании, как Mitsubishi, Toshiba, Sony, Canon, Nissan, Honda и другие, используют технологии нечеткой логики в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, вакуумно-химических очистителей, управлении автомобилями, поездами, промышленными процессами.

Избранный членом академий многих стран, в том числе Национальной академии инженерии США и Российской академии естественных наук, профессор Лютфи Заде был удостоен наград престижных международных обществ, структур и фондов, получил звание почетного доктора престижных университетов десятков стран. За ценный вклад в развитие науки и технологий, а также неоценимые заслуги в налаживании межкультурного диалога Лютфи Заде в феврале 2011 года согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева была присуждена одна из высших наград независимой Азербайджанской Республики - орден «Достлуг». Согласно другому Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года, 100-летие выдающегося деятеля науки Лютфи Заде было отмечено на высоком уровне.

Тело ученого согласно его завещанию было доставлено в Азербайджан и предано земле на первой Аллее почетного захоронения.

