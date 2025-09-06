 Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

First News Media09:47 - Сегодня
Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

Сегодня проходит восемь лет со дня кончины всемирно известного ученого-азербайджанца, основоположника теории нечетких множеств и нечеткой логики, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде.

Лютфи Рагим оглу Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Начальное образование получил в школе номер 16, в 10 лет переехал вместе с семьей в Южный Азербайджан и в 1930-х годах продолжил учебу в Тегеране. В 1944 году успешно окончил Тегеранский университет по специальности «электрическая инженерия». В 1944-1959 годах Лютфи Заде получил в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете США ученые степени магистра и доктора, в 1959 году пожизненно был избран профессором Университета Беркли в штате Калифорния, а с 1963 года руководил кафедрой электрической инженерии и компьютерных наук этого высшего учебного заведения и возглавлял Инициативу Беркли по теории мягких вычислений. Он был ведущим экспертом НАСА и НАТО. Также руководил Институтом информационных технологий İnstitute Zadeh-ZİFT в Беркли, где он жил. Лютфи Заде - второй ученый в мире после немца Макса Планка, при жизни которого был создан Научный центр, названный в честь него и его теории.

Всемирную известность и славу азербайджанскому ученому принесла теория нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория придала новое выражение понятию двойных множеств - нечеткие множества, и позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Ему посвящены книги «Корифей современной науки», «Мир не может существовать без гениев», снят документальный фильм «Далекий и близкий Лютфи Заде», созданы ассоциация «Наследие Заде и искусственный интеллект» и Международная академия современных наук имени Лютфи Заде.

Его известные разработки - теория пространства состояний и теория управления и наблюдения за динамическими системами - составляют основу современной науки управления. Национальный центр космических исследований США (НАСА) исследует, проектирует и применяет системы управления на основе этих теорий. В настоящее время такие авторитетные японские компании, как Mitsubishi, Toshiba, Sony, Canon, Nissan, Honda и другие, используют технологии нечеткой логики в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, вакуумно-химических очистителей, управлении автомобилями, поездами, промышленными процессами.

Избранный членом академий многих стран, в том числе Национальной академии инженерии США и Российской академии естественных наук, профессор Лютфи Заде был удостоен наград престижных международных обществ, структур и фондов, получил звание почетного доктора престижных университетов десятков стран. За ценный вклад в развитие науки и технологий, а также неоценимые заслуги в налаживании межкультурного диалога Лютфи Заде в феврале 2011 года согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева была присуждена одна из высших наград независимой Азербайджанской Республики - орден «Достлуг». Согласно другому Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года, 100-летие выдающегося деятеля науки Лютфи Заде было отмечено на высоком уровне.

Тело ученого согласно его завещанию было доставлено в Азербайджан и предано земле на первой Аллее почетного захоронения.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
448

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

Экономика

Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших ...

Политика

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Мнение

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской ...

Общество

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае - ФОТО

В Баку грузовик упал с моста на автомобили: возросло число погибших, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

AZAL с завтрашнего дня возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тегеран–Баку

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

У Университета Хазар новый ректор

Скандал в детском саду Абшерона: детей кормили хлебом и водой - ВИДЕО

Офтальмолог Айтен Султанова в реанимации - ФОТО

Установлены личности погибших в результате аварии на базе отдыха в Нахчыване - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети

Сегодня, 12:15

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Баку грузовик упал с моста на автомобили: возросло число погибших, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:54

Спасатели не могут добраться до людей под завалами в Афганистане

Сегодня, 11:45

Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»

Сегодня, 11:30

Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Сегодня, 11:15

Оверчук: транспортный маршрут в Армении поспособствует ее связанности с РФ

Сегодня, 11:00

Исполнительница бакинского шансона Айгюн Джахангир: «Мои слушатели - это мои балашки» - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Самолёт Пашиняна пролетел над Азербайджаном

Сегодня, 10:30

Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

Сегодня, 10:15

Оверчук: Мы очень хорошо понимаем друг друга с Азербайджаном

Сегодня, 09:58

Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

Сегодня, 09:47

Оверчук: Армению при ассоциации с ЕС ждет другой тарифный режим

Сегодня, 09:36

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

Сегодня, 09:26

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:40

AZAL с завтрашнего дня возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тегеран–Баку

Сегодня, 00:00

Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

05 / 09 / 2025, 23:20

В Агджабеди 18-летний парень убил 16-летнюю сестру

05 / 09 / 2025, 23:00

Хилал Байдаров с мамой и команда фильма «Boşluğa xütbə» на Венецианском кинофестивале - ФОТО

05 / 09 / 2025, 22:40

Трамп изменит законодательство для продажи тяжелых ударных БПЛА

05 / 09 / 2025, 22:22
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05