Обнародована фактическая погода по состоянию на 11:00 6 декабря .

Как передает АПА со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых районах страны, а также в Баку и на Абшеронском полуострове местами прошли дожди.

Количество выпавших осадков составило: в Баку и на Абшеронском полуострове — 19 мм (64% от месячной нормы), в Лерике — 2 мм, в Гусаре — 1 мм.

В Шаруре, Садараке, Шамкире, Гобустане, Сабирабаде и Лерике наблюдался туман. Видимость была ограничена до 500 метров.