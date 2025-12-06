 Пресечена попытка контрабанды, в частности, крупной партии лекарственных средств - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

First News Media12:00 - Сегодня
Благодаря современным системам анализа рисков, алгоритмам цифрового таргетирования и системам контроля в реальном времени, применяемым Центром таргетирования Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК), была пресечена попытка контрабандного ввоза на территорию страны, в частности, крупной партии лекарственных средств.

Как передает 1news.az со ссылкой на ГТК, Аналитическая платформа Центра таргетирования выявила отклонение от маршрута и несоответствия в грузовых документах транспортного средства, которое ввозило из Турецкой Республики в Азербайджан груз «картофеля», и оно было взято под контроль на таможенном посту «Красный Мост» Товузского таможенного управления.

В результате скоординированных мер было установлено местонахождение транспортного средства, и в ходе первоначального осмотра был обнаружен факт незаконного вмешательства в грузовой отсек.

Во время мер таможенного контроля, проведенных мобильной группой, были задержаны картонные коробки, спрятанные внутри груза «картофеля», которые контрабандисты пытались выгрузить из транспортного средства.

При осмотре картонных коробок было обнаружено в общей сложности 22 тысячи единиц лекарственных препаратов 90 наименований.

По данному факту ведется расследование.

