В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате падения грузового автомобиля с Биладжаринского моста в Баку увеличилось до трех человек.

Как сообщили в TƏBİB, с места происшествия бригада скорой помощи госпитализировала трех человек (1 мужчина, 2 женщины) в Клинический медицинский центр.

"У двух женщин 2000 и 2002 годов рождения диагностированы поверхностная травма грудной клетки и разрыв брюшной стенки. После оказания необходимой медицинской помощи обе были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, мужчина 1978 года рождения был госпитализирован в состоянии агонии. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации (CPR), был зафиксирован биологический факт смерти", - говорится в заявлении.

Источник: Report

11:54

В Баку грузовик упал с моста на автомобили, погибли два человека, есть раненые.

Согласно полученной новой информации, один из раненых скончался в больнице, куда он был доставлен.

11:20

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о ДТП, произошедшем в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

Как сообщили 1news.az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).

В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

11:05

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на Биладжаринском круге.

Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.

В результате несколько автомобилей пришли в негодное состояние, есть пострадавшие.

