 В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:57 - Сегодня
В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате падения грузового автомобиля с Биладжаринского моста в Баку увеличилось до трех человек.

Как сообщили в TƏBİB, с места происшествия бригада скорой помощи госпитализировала трех человек (1 мужчина, 2 женщины) в Клинический медицинский центр.

"У двух женщин 2000 и 2002 годов рождения диагностированы поверхностная травма грудной клетки и разрыв брюшной стенки. После оказания необходимой медицинской помощи обе были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, мужчина 1978 года рождения был госпитализирован в состоянии агонии. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации (CPR), был зафиксирован биологический факт смерти", - говорится в заявлении.

Источник: Report

11:54

В Баку грузовик упал с моста на автомобили, погибли два человека, есть раненые.

Согласно полученной новой информации, один из раненых скончался в больнице, куда он был доставлен.

11:20

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о ДТП, произошедшем в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

Как сообщили 1news.az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).

В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

11:05

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на Биладжаринском круге.

Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.

В результате несколько автомобилей пришли в негодное состояние, есть пострадавшие.

Источник: Report

Поделиться:
6193

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

Общество

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО ...

Общество

Лейла Алиева побывала в Шамахе - ВИДЕО

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В этот день жители Азербайджана станут свидетелями «Кровавой луны» - ФОТО

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Агентство водных ресурсов Азербайджана: «Крышка люка, в который упал ребёнок, была на месте» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

Сегодня, 16:15

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

Сегодня, 15:58

Лейла Алиева побывала в Шамахе - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Сегодня, 15:29

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

Сегодня, 15:00

МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Беларуси

Сегодня, 14:36

Брату посла Армении в США предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия

Сегодня, 14:00

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:45

Переименование Пентагона грозит обойтись США в миллиарды

Сегодня, 13:30

Первую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Сегодня, 13:15

В Турции отпустили задержанных из-за поцелуя в мечети россиян - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:57

Моди отказался ехать на Генассамблею ООН

Сегодня, 12:45

ДТП в Гарадагском районе: водитель уснул за рулем

Сегодня, 12:30

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае - ФОТО

Сегодня, 12:00

Спасатели не могут добраться до людей под завалами в Афганистане

Сегодня, 11:45

Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»

Сегодня, 11:30

Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Сегодня, 11:15

Оверчук: транспортный маршрут в Армении поспособствует ее связанности с РФ

Сегодня, 11:00

Исполнительница бакинского шансона Айгюн Джахангир: «Мои слушатели - это мои балашки» - ВИДЕО

Сегодня, 10:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05