 Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»
Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»

First News Media11:30 - Сегодня
Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»

Главными гимнастическими событиями наступившей осени станут чемпионат Европы по аэробике и европейские соревнованиях возрастных групп в этой дисциплине, который пройдут в ноябре в Гяндже.

В них примут участие команды из 20 стран, а сборная Азербайджана вступает в основную фазу подготовки. О текущем состоянии команды и целях на домашний старт рассказал ее главный тренер Мариан Колев.

- На днях были обнародовано количество стран-участниц чемпионата Европы и Европейских соревнований возрастных групп в Гяндже. Как в целом идет подготовка к соревнованиям?

- На данный момент все идет по плану. После Всемирных Игр в Чэнду мы дали отдых смешанной паре Владимиру Долматову – Медине Мустафаевой, выигравших серебро, и выступавших в плотном графике в первой половине сезона. Ближайшим стартом команды будет турнир в болгарском Пловдиве в октябре.

- Впервые чемпионат Европы по гимнастике будет проводиться не в Баку, а в регионе. Есть какое-то связанное с этим дополнительное волнение?

- Для вас очень важно сделать свою работу на отлично и добиться успешного результата. Знаем, что национальная Федерация как всегда сделает все возможное, чтобы организовать соревнование на высоком уровне. Поэтому мы все спокойны и в этом смысле для команды не имеет значения, где выступать – в Баку или в Гяндже.

- Состав сборной уже сформирован? В целом, на что можем рассчитывать?

- Да, состав определен. Мы будем представлены в индивидуальном зачете, в состязаниях трио и смешанных пар. Изначально планировали выступать и в соревнованиях среди групп, но у одной из спортсменок возникли проблемы со здоровьем. Сейчас пытаемся решить этот вопрос и в ближайшее время ситуация должна проясниться.

- Одним из фаворитов чемпионата можно назвать пару Владимира Долматова и Медину Мустафаеву. Видите ли вы их главными претендентами на золото?

- Учитывая серебряные медали, выигранные на чемпионате мира и Всемирных Играх, наших гимнастов можно отнести к лидерам. Но в Европе есть много сильных пар и борьба предстоит серьезная. Все зависит от них самих – Владимир и Медина должны показать свой потенциал и выступить на отлично. Дай Бог, чтобы все получилось.

- Наша пара завоевала серебро на Всемирных Играх. Можно ли их выступление в Чэнду сравнить с чемпионатом мира, где они также стали вторыми или же конкуренция была еще более острой?

- Эти соревнования находятся на одном уровне. Потому что возможность участия на Всемирных Играх зависит от результата на мундиале – для этого необходимо попасть в тройку. И по факту в Чэнду в каждом виде аэробики выступали по шесть лучших команд со всего мира и только четверка проходила в финал. Состязания оказались очень тяжелыми и мы очень рады, что Долматов и Мустафаева смогли выиграть медаль. Этот результат крайне важен, ведь Всемирные Игры являются Олимпиадой для неолимпийских видов спорта.

- Если говорить о соревнованиях возрастных групп, то каковы шансы у наших гимнастов?

- К старту готовится юниорская команда до 15-ти лет и преюниорская, куда входят гимнасты 12-14 лет. У юниоров будут заявлены девочки и мальчики в индивидуальном зачете, а также два трио. Их подготовка идет хорошо и я надеюсь на хороший результат. Конкуренция будет большой, к тому же у ребят пока нет опыта, который нужен на подобных стартах. Рассчитываем, что фактор родных стен поможет команде. Что касается преюниоров, то они лишь 1-2 года занимаются аэробикой. Надеемся, что они хорошо откатают программу и пробьются в финалы.

- Каковы ваши личные ожидания от чемпионата Европы?

- Для меня самое важное, чтобы все спортсмены были здоровы и подготовка прошла нормально. Нас ждет турнир в Пловдиве, затем будет сбор перед чемпионатом континента. Важно, чтобы в Гяндже команда уверенно показала ту программу, которую готовила весь год. И тогда мы добьемся поставленных целей.

Ниджат

