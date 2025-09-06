 Оверчук: транспортный маршрут в Армении поспособствует ее связанности с РФ | 1news.az | Новости
Оверчук: транспортный маршрут в Армении поспособствует ее связанности с РФ

First News Media11:00 - Сегодня
Москва обсуждала с Ереваном вопрос транспортного маршрута на юге республики, в Москве считают, что он поспособствует связанности России и Армении.

Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, мы обсуждали этот вопрос и во время моей поездки в Ереван, и во время встреч с азербайджанскими коллегами в Астрахани. У нас есть понимание, как это будет", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о согласованном ранее в США транспортном маршруте.

"Строительство такой дороги будет способствовать формированию общего транспортного каркаса Евразии. И если такая дорога появится, то будет в том числе способствовать связанности Армении с Россией. По нашим оценкам, это, пожалуй, будет основная дорога для перевозки грузов между нашими странами", - подчеркнул Оверчук.

