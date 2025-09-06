Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 6-го на 7-е сентября на некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-24°, днем - 27-30° тепла. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночю 75-80, днем - 45-50 процентов.

В большинстве регионов Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, грозы. Местами интенсивные кратковременные ливни, град, ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Ветер - восточный, местами временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-35°, в горах ночью 13-18°, днем - 20-25° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ