ДТП в Гарадагском районе: водитель уснул за рулем

На 17-м км автомобильной дороги Баку — Газах — госграница с Грузией, проходящем через территорию поселка Сангачал Гарадагского района Баку, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az, около 05:30 Гасан Мамедов уснул за рулем движущегося в направлении столицы автомобиля с государственным номерным знаком 77-UM-473. В результате происшествия транспортное средство съехало с дороги и врезалось в металлическое ограждение на обочине магистрали. Водитель получил травмы, автомобиль получил серьёзные повреждения.

По данному факту ведется расследование.