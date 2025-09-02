 Письмо в редакцию. Почему платная трасса Баку-Губа становится невидимой ночью? | 1news.az | Новости
Общество

Письмо в редакцию. Почему платная трасса Баку-Губа становится невидимой ночью?

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Словосочетание «платная дорога» ассоциируется у многих людей с комфортом, безопасностью и развитой дорожной инфраструктурой.

Однако, как выясняется, реальность может быть далека от этих ожиданий.

Речь идет о 129-километровом платном участке автодороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, который с момента открытия позиционируется как современная альтернатива старой трассе с интенсивным трафиком. На участке установлено ограничение скорости в 110 км/ч, что соответствует статусу скоростной магистрали. Тем не менее, дорожные условия вызывают у водителей всё больше вопросов.

Так, в редакцию 1news.az обратились водители, регулярно пользующиеся данной трассой, с жалобами на отсутствие освещения в вечернее и ночное время. По словам одной из обратившихся, по вечерам свет на дороге выключается полностью, что существенно снижает видимость, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

«Ты едешь по трассе в темноте, и, если впереди что-то случится, ты это просто не увидишь. Это реально опасно, особенно для тех, кто ездит в регион в ночное время», - делится водитель.

Кроме того, отмечается отсутствие элементарной инфраструктуры: вдоль всего платного участка невозможно найти ни одной заправочной станции, зоны отдыха, кафе или пунктов технической помощи. В экстренной ситуации - будь то нехватка топлива, поломка автомобиля или банальное желание отдохнуть и перекусить - водители оказываются в полной изоляции.

«Это платная дорога, но здесь нет ни заправок, ни кафе, ни даже туалетов. Если закончится бензин, тебе никто не поможет. А ведь трасса новая и предназначена как для местных, так и для транзитных водителей», - отмечается в сообщении.

Для сравнения, в большинстве стран платные автомагистрали строятся по стандартам, предполагающим наличие сервисных зон каждые 30–50 км, включая АЗС, кафе, санитарные узлы и парковочные зоны. В случае трассы Баку – Губа – госграница с РФ эти требования, судя по жалобам, пока не соблюдаются.

Мы в свою очередь обратились за разъяснением в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Комментарий по этому поводу предоставил руководитель пресс-службы Агентства Анар Наджафли.

По его словам, на указанном участке дороги не зафиксировано никаких проблем, относящихся к компетенции Агентства. Он отметил, что освещение предусмотрено в необходимых местах, в частности - на въездах, выездах, транспортных развязках и путепроводах. Кроме того, по утверждению представителя Агентства, до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, причиной которого стало бы отсутствие освещения.

Анар Наджафли также сообщил, что в настоящее время на трассе действует одна зона отдыха, а предложения по созданию дополнительных зон, а также автозаправочных станций уже внесены.

При этом он уточнил, что установление на дороге камер отслеживания не относятся к структурам, подконтрольным Агентству.

Остаётся надеяться, что предложения по улучшению условий на трассе не останутся только на бумаге, и водители в скором времени действительно смогут почувствовать на себе все преимущества платной автомагистрали - так, как это принято в развитых дорожных системах.

