Премьер Японии извинился за «внезапный» уход с поста

Японский премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции подтвердил, что оставляет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Политик извинился за свое «внезапное объявление». По словам Исибы, он не хотел цепляться за свою должность.

«Я несу ответственность за результаты выборов [в парламент], являясь председателем партии. И вот сейчас, когда этап по переговорам о таможенных пошлинах США завершен, считаю, что это подходящее время», — сказал премьер.

Источник: Gazeta.Ru