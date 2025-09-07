В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздником
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бразилию с Днем независимости.
Соответствующий пост размещен на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Сердечно поздравляем правительство и народ Бразилии по случаю Дня независимости", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the Government and People of #Brazil on the occasion of the #IndependenceDay!
🇦🇿🇧🇷@ItamaratyGovBr pic.twitter.com/mqbFtnvknt — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 7, 2025
Источник: Report
171