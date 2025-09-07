Во французских Альпах зафиксирован мощный оползень - ВИДЕО

Во французских Альпах зафиксирован мощный оползень.

Согласно сообщениям местных СМИ, в районе коммуны Сикст-Фер-а-Шеваль с гор обрушилось колоссальное количество грунта и камней, оцениваемое в 12 тысяч кубических метров.

В настоящее время территория, где произошел оползень, закрыта для посещения. Информации о пострадавших не поступало.

По данным главы Национального центра научных исследований (CNRS), причиной стихийного бедствия могло стать «обрушение вертикальной стены» скальной породы.

Источник: Gazeta.Ru