«ƏDV geri al»: Возврат НДС за покупку жилых и нежилых помещений в январе превысил 3,3 млн

В январе этого года сумма НДС, возвращенная через уполномоченные банки за безналичное приобретение жилых и нежилых помещений, составила 3 млн 376,0 тыс. манатов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Потребителям-физическим лицам в рамках проекта «ƏDV geri al» возвращается часть НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения, приобретенные у лиц, занимающихся строительством зданий, при безналичной оплате.