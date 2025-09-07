Сборная Азербайджана по дзюдо завершила чемпионат Европы с тремя медалями

В столице Словакии Братиславе завершился молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Cборная Азербайджана завоевала 3 медали в индивидуальных соревнованиях.

Так, в первый день Нихад Мамишев (60 кг) и Магомед Мусаев (57 кг) стали обладателями золотых медалей, а Низами Имранов (66 кг) завоевал бронзовую награду.

В последний день турнира сборная выступила в смешанных командных соревнованиях и заняла пятое место.

Отметим, что в континентальном первенстве, проходившем с 4 по 7 сентября, приняли участие 374 спортсмена (207 юношей и 167 девушек) из 42 стран.

Источник: АЗЕРТАДЖ