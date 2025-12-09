Ушел из жизни заслуженный тренер

Скончался мастер спорта, заслуженный тренер, судья республиканской категории и тренер-преподаватель клуба «Göyəzən» Раят Абдалов.

О смерти Р.Абдалова 1news.az сообщает со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана

Раят Абдалов (1971 г.р.), за время своей тренерской деятельности подготовил десятки спортсменов для международных соревнований - его воспитанники достойно представляли Азербайджан на мировых и европейских турнирах, а также на Играх исламской солидарности, возвращаясь с медалями.

«Коллектив Азербайджанской федерации тяжёлой атлетики выражает глубокое сожаление в связи с внезапной кончиной Раята Абдалова и желает его семье и близким терпения и сил в этот трудный час», - отмечается в сообщении Федерации.

Allah rəhmət eləsin!