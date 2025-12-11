Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Совсем недавно мировую спортивную общественность заинтересовала новость об открытии магазина спортивной обуви известным бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

Объект, выполненный в форме октагона UFC, стал темой для обсуждения не только любителей смешанных единоборств, но и всей спортивной и неспортивной общественности.

Бизнес — это, конечно, хорошо. А если он ещё и связан с именами спортивных личностей, то это добавляет картине особый шарм.

Мы решили привести несколько подобных примеров, связанных как с азербайджанским спортом, так и с именами спортивных звёзд из-за границы. Существуют многочисленные случаи, когда спортсмены, как, например, дзюдоист Рустам Оруджев, создавали свои залы и начинали участвовать в обучении молодого поколения. Однако мы хотели бы привести примеры бизнеса, не связанного со спортивным обучением.

Одним из таких примеров является азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев. Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы, а также победитель множества других соревнований стал владельцем магазина мебели и интерьера одного из известных брендов (Lorenzo Home). Почему бы и не попробовать себя в роли бизнесмена после столь яркой спортивной карьеры? Ведь быть лидером всегда было одним из жизненных принципов Гаджи.

Не так давно известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов основал компанию, занимающуюся продажей спортивной экипировки. Она дистрибутирует в Азербайджане такие бренды, как Adidas, Joma и Jako.

Известен пример и с другим представителем футбола. Выступавший ранее за «Карабах», «Нефтчи», «Интер», «Хазар-Ленкорань» и другие клубы Рауф Алиев также имеет опыт в бизнесе, но уже связанном с сельским хозяйством. Он открыл скотоводческую ферму в своём родном посёлке Горадиз в Физулинском районе. Известный азербайджанский бренд IL’Azero принадлежит Ильгару Имангулиеву. В отличие от предыдущих случаев, он известен общественности как спортивный функционер, имеющий богатый опыт в волейболе.

Одна из самых известных мировых историй, когда спортсмен открыл свой личный бренд, связана с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом. Созданный в партнёрстве с Nike Jordan Brand в итоге превратился в независимую мульти-миллиардную компанию в мире спортивной одежды.

Многие любители спорта помнят, как во время пресс-конференций UFC свой алкогольный бренд Proper Twelve активно рекламировал Конор Макгрегор. Однако в данном случае всё закончилось не столь удачно для именитого бойца. Четыре года назад он продал контрольный пакет акций компании Proximo Spirits, но до 2024 года оставался лицом бренда. Всё испортил сам Конор, а точнее — его обвинительный приговор по делу о сексуальном насилии. Эта ситуация побудила компанию завершить сотрудничество из-за негативной ассоциации продукта с Макгрегором. Помимо этого, ирландский боец владеет брендом August McGregor, специализирующимся на повседневной и спортивной мужской одежде.

Дэвид Бекхэм — сегодня лицо, известное не только в футболе, но и в частном предпринимательстве. Ни для кого не секрет, что он является владельцем футбольного клуба «Интер Майами», в составе которого сейчас блистает Лионель Месси. Однако помимо футбольного бизнеса Дэвид владеет холдингом DB Ventures, который занимается рекламой, а также продажей парфюмов и одежды.

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Льюис Хэмилтон, как оказалось, любит не только скорость, но и бургеры. Он являлся соучредителем сети бургерных Neat Burger. Их главное отличие заключалось в том, что они состояли исключительно из растительных продуктов, ведь сам Хэмилтон является веганом с 2017 года. К сожалению, по причине финансовых трудностей бренду пришлось закрыть все свои точки в Великобритании.

Ещё одна звезда баскетбола, Леброн Джеймс, является основателем крупной медиа-компании SpringHill, а также входит в число акционеров компаний, работающих в сфере питания и спортивной индустрии.

Одним из успешных бизнесменов является и другой баскетболист — Шакил О’Нил. На протяжении семи лет он владеет сетью ресторанов быстрого питания Big Chicken, при этом имея доли и в других брендах, одним из которых является знаменитый Papa John’s.

Идол мирового бокса Майк Тайсон основал компанию Tyson Ranch, занимающуюся растительной продукцией и напитками.

Наша история была бы неполной без Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Многим известно, что португалец является владельцем бренда CR7, предлагающего широкий спектр направлений: одежду, парфюмерию, обувь, аксессуары, спортклубы и многое другое. Также Роналду является совладельцем сети отелей Pestana CR7. Роналду и Месси объединяет не только футбол и стремление к победе, но и схожая бизнес-модель. Месси также владеет сетью отелей MiM Hotels. Шесть лет назад аргентинец запустил свою линию одежды и мерча — The Messi Store, а в 2022 году учредил медийно-инвестиционную фирму Play Time Sports-Tech HoldCo.

Напоследок не забудем неповторимого Златана Ибрагимовича. Куда же без его шарма и харизмы? Он владеет не только навыками футбола и восточных единоборств, но и собственной линией ароматов и парфюмерии — Zlatan Ibrahimović Parfums. В бизнес-опыте шведа есть и бренд спортивной одежды A-Z Sportswear, который, правда, прекратил существование в 2018 году.

Список спортсменов, попробовавших себя помимо спортивных площадок ещё и в бизнесе, очень велик. Мы лишь привели вам примеры того, как звёзды находят себя в чём-то новом — иногда успешном, иногда нет. Но именно так и выглядит карьера представителей спортивного мира: взлёты, падения и постоянный поиск новых возможностей.

Эмин Ахмедов