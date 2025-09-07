Азербайджан был представлен на международном фестивале в Гааге - ФОТО

Посольство Азербайджана в Нидерландах приняло участие в ставшем уже традиционным «Фестивале посольств» (Embassy Festival), организованном мэрией города Гааги.

В целом в мероприятии, прошедшем на исторической площади Lange Voorhout в центре Гааги под девизом «Открой для себя мир за один день», со своими национальными павильонами приняли участие около 60 стран.

Фестиваль посетили тысячи людей, и азербайджанский павильон, благодаря своему богатству и разнообразию, стал одним из самых посещаемых. Представленные здесь материалы и экспонаты, отражающие историю, культуру и туристический потенциал Азербайджана, ковры, национальные костюмы, а также блюда азербайджанской кухни — плов, долма, кебаб, гутаб и сладости — вызвали большой интерес.

Мэр Гааги Ян ван Занен посетил азербайджанский павильон. Он пообщался с послом нашей страны в Нидерландах Мамедом Ахмедзаде и другими соотечественниками, выразил удовлетворение активным участием Азербайджана в фестивале и отметил, что восхищен богатым культурным наследием и традициями гостеприимства азербайджанского народа.

В рамках мероприятия состоялась музыкальная программа с участием танцевальной группы «Кавказ». Коллектив, состоящий из наших соотечественников, проживающих в Европе, представил национальные танцы Азербайджана. Выступление было встречено аплодисментами. Посетители также пустились в пляс, исполнив азербайджанские национальные танцы, в том числе «Яллы».

Фестиваль стал важным шагом в успешном продвижении азербайджанской культуры на международной арене, вновь продемонстрировав наследие, гостеприимство и творческий дух нашего народа.

Источник: АЗЕРТАДЖ