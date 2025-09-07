Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это «последнее предупреждение».

Об этом сообщается на странице главы Белого дома в Truth Social.

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой, чтобы война закончилась. Израильтяне приняли мои условия. Настало время ХАМАС тоже их принять», — написал Трамп.

Он добавил, что другого предупреждения не будет.

25 августа Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.

Источник: Gazeta.Ru