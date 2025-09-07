Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС
Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это «последнее предупреждение».
Об этом сообщается на странице главы Белого дома в Truth Social.
«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой, чтобы война закончилась. Израильтяне приняли мои условия. Настало время ХАМАС тоже их принять», — написал Трамп.
Он добавил, что другого предупреждения не будет.
25 августа Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.
Источник: Gazeta.Ru
