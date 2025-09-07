Фактическая погода: в некоторых районах Азербайджана прошли ливни

В некоторых районах Азербайджана прошли ливневые дожди, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 10:00 часов 7 сентября.

Как сообщили в службе, количество выпавших осадков составило: в Загатале — 6, Астаре — 5, Лянкяране — 4, Сарыбаше (Гах) — 3, Огузе — 2, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Тертере, Барде, Евлахе и Кюрдамире — около 1 миллиметра.

В Балакене, Гусаре, Грызe и Лерике наблюдался туман, видимость ограничилась до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29 градусов, в горных районах — 23, в низменных — 32, в Нахчыванской АР — 35 градусов тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ