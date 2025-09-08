В МАГАТЭ высказались о возможном возобновлении работы в Иране

Возобновление инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране защитит страну от возможных ударов по ядерным объектам.

Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Я честно думаю, что если МАГАТЭ возобновит деятельность в Иране с проведением инспекций в полном объеме, то вероятность дальнейших военных действий будет ниже», — сказал он.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.