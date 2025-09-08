В Армении заявляют о готовности хоть завтра открыть границы с Турцией

Армения готова хоть завтра иметь открытые границы и дипломатические отношения с Турцией.

Об этом заявил спецпосланник РА по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

Он заверил, что с армянской стороны препятствий для этого нет, а в качестве успешного примера привел недавнее установление дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. По его словам, это знаменательное событие, и есть надежда на прогресс в процессе с Турцией.

«При наличии воли, а с нашей сторона она есть, это произойдет в короткие сроки», - заявил Рубинян.

Источник: News.am