В Армении заявляют о готовности хоть завтра открыть границы с Турцией

First News Media16:40 - Сегодня
Армения готова хоть завтра иметь открытые границы и дипломатические отношения с Турцией.

Об этом заявил спецпосланник РА по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

Он заверил, что с армянской стороны препятствий для этого нет, а в качестве успешного примера привел недавнее установление дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. По его словам, это знаменательное событие, и есть надежда на прогресс в процессе с Турцией.

«При наличии воли, а с нашей сторона она есть, это произойдет в короткие сроки», - заявил Рубинян.

Источник: News.am

